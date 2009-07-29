Bonduelle построит консервный завод за 40 млн евро

Французская Bonduelle инвестирует 40 млн евро в строительство завода по производству консервированных и замороженных овощей в Черкасской области. Исходя из заявленной мощности завода в 100 млн банок в год, после его строительства Bonduelle станет крупнейшим производителем этой продукции в Украине, говорят участники рынка. Сейчас на долю компании уже приходится около 50% рынка.

Bonduelle открывает в Украине производство, сообщили в понедельник в Черкасской областной госадминистрации (ОГА) после переговоров губернатора области Александра Черевко с операционным директором Bonduelle Development Бенуа Бондюелем. "На встрече компания заявила о готовности вложить 40 млн евро в строительство завода",– уточнила заведующая сектора международного сотрудничества управления внешних отношений ОГА Марина Кулик. Компания оформила землеотвод в 30 га в селе Худяки (Черкасская обл.), рассказал председатель правления "Черкассыагпроект" (застройщик предприятия) Вячеслав Жигайло. Строительство начнется осенью, завершится в мае-июне 2010 года.

Bonduelle, основанная в 1853 году, – один из крупнейших в мире производителей консервированных и замороженных овощей (1,7 млрд единиц продукции в год). Владеет 28 заводами. Основные ТМ: Bonduelle, Cassegrain, Frudesa и Salto. Выручка в 2008 финансовом году (закончился 30 июня 2008 года) – 1,49 млрд евро, чистая прибыль – 51,84 млн евро. Капитализация на Euronext вчера составила 465,44 млн евро.

По словам госпожи Кулик, на первом этапе на заводе будут производиться консервированные горошек и кукуруза под ТМ Bonduelle и Vernet, на втором – замороженные овощи. "Проектная мощность предприятия – 100 млн банок кукурузы и горошка в год. На этот показатель планируется выйти через три года после запуска завода",– сообщил господин Жигайло. Для сравнения: на заводе Bonduelle в России ежегодно производится около 120 млн банок в год. "В Украине предприятие будет крупнейшим",– отметил директор по корпоративному развитию компании "Чумак" Йохан Боден.

До сих пор Bonduelle импортировала продукцию в Украину (представительство открылось в 2001 года) из Венгрии, Польши, Франции и России. Новый завод будет работать в первую очередь на украинский рынок, еще часть продукции будет поставляться в Белоруссию и Узбекистан, уточнил координатор проекта по строительству завода Bonduelle Ледук Паскаль. Компания долго не могла начать строительство завода, так как не была уверена в том, что сможет закупить сырье высокого качества. Как и в других странах, в Украине Bonduelle решила самостоятельно выращивать кукурузу и горошек, рассказал глава представительства Bonduelle в Украине Милан Онгер. Компания уже арендовала 1,5 тыс. га земли в Черкасской области. В течение трех лет эти площади планируется увеличить до 6 тыс. га – этого достаточно для 100-процентной загрузки предприятия. После начала производства консервированных кукурузы и горошка импорт этой продукции в Украину прекратится.

"Наличие завода позволит Bonduelle оптимизировать логистические затраты и стабилизировать цену на продукцию",– отметил господин Онгер. По его словам, из-за девальвации гривны в октябре 2008 года компания была вынужденна повысить цены в среднем на 40%, что в условиях финансового кризиса привело к снижению продаж. Продукция Bonduelle продается в премиальном сегменте – около 8,5 грн за банку горошка или кукурузы (500 г) и 15-20 грн за упаковку (400 г) замороженных овощей. "Компания пострадала от колебаний обменного курса валют в России, Украине и Казахстане",– говорится в последнем финотчете Bonduelle.

Как отметил аналитик ИК Dragon Capital Ярослав Дзема, стремление Bonduelle иметь собственное производство в Украине логично – в прошлом году на ее долю приходилось около 50% рынка консервированных горошка и кукурузы в денежном выражении. "Дальнейший рост компании на рынке сдерживался только отсутствием производства",– уточнил он. Господин Дзема оценил рынок этой продукции в 2008 году в $40 млн. "В Украине стабильно высокий спрос на консервированные кукурузу и горошек – они входят в состав основных блюд украинцев,– сказал Йохан Боден.– В Европе, напротив, за последние несколько лет спрос на эту продукцию резко снизился. Там потребители отдают предпочтение замороженным овощам". В Украине этот сегмент также динамично развивается – в I полугодии он вырос на 54,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 3,91 т, сообщили в ассоциации "Мороженое и замороженные продукты".

По материалам "Коммерсанта"