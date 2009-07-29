"Кернел" прогнозирует снижение урожая зерна

По прогнозам одной из крупнейших компаний–операторов масличного и зернового рынка "Кернел Групп", экспорт зерновых культур в 2009/10 маркетинговом году (июль 2009–июнь 2010) составит 16-18 млн т. Согласно сообщению холдинга, предполагаемый урожай зерна в этом году составит 37-38 млн т против 52 млн т зерна в 2008 году. Причиной плохого урожая в холдинге называют малое количество осадков и похолодание в апреле, собщает УкрАгроКонсалт.