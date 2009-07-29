Молочная компания «Галичина» увеличила продажи на 2,6%

Молочная компания «Галичина» (Львовская обл.) по итогам первого полугодия 2009 года увеличила объемы реализации продукции на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 278,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно предоставленной информации, за отчетный период объем реализации цельномолочной продукции вырос на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составил 203,7 млн. грн.

Отмечается, что такой рост обеспечен благодаря увеличению объема продаж кефиров на 22,6%, тогда как продажи йогуртов и йогуртовых напитков снизились на 6,1%.

«Тенденция роста потребления традиционных кисломолочных продуктов, в частности кефира, общая для украинского рынка», – пояснил коммерческий директор компании «Галичина» Иван САЛОМАТИН.

По данным компании, украинский рынок йогуртов в денежном объеме упал по меньшей мере на 15%, а в фактическом объеме – на 27-30%.

При этом отмечается, что продажи йогуртов ТМ «Галичина» снизились на 6,1% в денежном выражении и на 17% – в тоннаже.

«Во втором полугодии 2009 года мы ожидаем возобновления объемов продажи наших йогуртов к прошлогоднему уровню», – отметил И.САЛОМАТИН.

Справка УНИАН. ЗАО «Галичина» (г. Радехов, Львовская обл.,) основано в 1998 году. Компания специализируется на производстве и реализации цельномолочной продукции, а также сухого обезжиренного молока, масла и твердых сыров.

Мощности основной производственной площадки компании – Радеховского молокозавода – составляют 350 тонн молока в сутки.

Основные торговые марки: «Галичина», «12 вітамінів», «Молочар», «Дві корівки».

В 2008 году молочная компания «Галичина» увеличила объемы реализации продукции на 40% по сравнению с 2007 годом – до 552,43 млн. грн.