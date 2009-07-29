ИЗМВ увеличил продажи вин на 46%

«Инкерманский завод марочных вин» (ИЗМВ), один из крупнейших производителей вина, по итогам первого полугодия 2009 г. увеличил реализацию вин на 46% против первого полугодия 2008 г. – с 1,93 млн. литров до 2,82 млн. литров. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

За первое полугодие ИЗМВ произвел 3,61 млн. литров продукции, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.

Более 0,97 млн. литров вин TM INKERMAN реализовано на зарубежных рынках. Основным экспортным направлением была Российская Федерация. Как отмечается в сообщении, на российских потребителей приходится более 90% иностранных продаж инкерманских вин. Кроме того, отдельные партии поставляются в США, Израиль, а также Польшу и другие страны Европейского Союза.

Справка УНИАН. Инкерманский завод марочных вин (ИЗМВ) – предприятие классического виноделия Крыма, которое специализируется на производстве сухих марочных вин. Общая площадь винных подвалов ИЗМВ составляет 5,5 га.

Первый национальный винодельческий холдинг (ПНВХ), который входит в состав корпорации «Логос» (Днепропетровск), как управляющая структура объединяет лидеров украинского виноделия: ООО "Инкерманский завод марочных вин" (Севастополь, АР Крым), АПФ "Таврия" (Новая Каховка, Херсонская обл.), а также первичные базы виноделия: ООО "Качинский+" (АР Крым, Севастопольская зона виноделия) и ЗАСО "Черноморец" (АР Крым, Бахчисарайский р-н), совхоз-завод им. Полины Осипенко. Общая площадь виноградников холдинга составляет более 4 тыс. га.

Первый национальный винодельческий холдинг является владельцем торговых марок INKERMAN, «Таврия», «Георгиевский Кавалер», «ALeXX». С 2005 года ПНВХ является эксклюзивным поставщиком продукции Remy Cointreau в Украине (коньяки «Remy Martin», ликеры «Cointreau», шампанское «Piper-Heidsieck», бренди «Metaxa»).