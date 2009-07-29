В Украине насчитывается около 90 затяжных земельных конфликтов.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете Украины по земельным ресурсам.

По информации Государственной инспекции по контролю за использованием и охране земель, эти затяжные земельные конфликты связаны с неправомочным изъятием, предоставлением и использованием земельных участков на общей площади 32 тыс. 675 га.

В Госкомземе отметили, что наибольшее количество спорных вопросов возникает из-за самовольного захвата земельных участков. В частности, на территории Автономной Республики Крым насчитывается около 60 конфликтных ситуаций, связанных с использованием земельных участков площадью около 17 тыс. 045 га.

Инспекция выявила на территории Симферополя, Судака, Большой Ялты, Феодосии, Евпатории, Симферопольского и Бахчисарайского районов свыше 56 самовольно занятых участков гражданами на ориентировочной площади 1730 га.