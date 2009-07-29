Кернел Групп: экспорт зерновых составит 16-18 млн. тонн

Компания «Кернел Групп», один из крупнейших украинских операторов рынка подсолнечного масла и экспортеров зерна, прогнозирует экспорт зерновых в 2009/2010 МГ в объеме 16-18 млн. тонн.

Об этом говорится в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

«Имея предполагаемый урожай в 37 млн. тонн плюс переходящий остаток, мы прогнозируем избыток зерна 3 млн. тонн, а ожидаемый объем экспорта в 2009/2010 МГ находится в пределах 16-18 млн. тонн», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Компания «Кернел» - один из наибольших украинских операторов рынка бутилированного подсолнечного масла и экспортеров подсолнечного масла и зерновых культур.

Это крупнейшая вертикально интегрированная компания, созданная в 1994 году.

В "Кернел" входят Полтавский маслоэкстракционный завод (МЭЗ), Приколотнянский и Волчанский МЭЗы, свыше 20 элеваторов, торговая компания "Кернел-Трейд", работающая на рынке ценных бумаг компания "Кернел-Капитал", представляющая интересы группы на международных рынках компания Inerco.

Торговые марки компании: "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак домашня", "Чумак золота", "Любонька".