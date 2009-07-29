Крымских сельхозпредприятий стало больше на 10%

В Автономной Республике Крым по состоянию на 1 июля 2009 года насчитывалось 653 действующих сельскохозяйственных предприятия (без учета фермерских хозяйств), что на 10% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, количество предприятий, занимающихся лесным хозяйством, осталось на уровне 2008 года – на 14, а количество предприятий, которые занимаются рыбным хозяйством, за отчетный период возросло на 11% – до 69.

В собственности и пользовании сельскохозяйственных товаропроизводителей находится 752,3 тыс. га сельхозугодий, в том числе 671,2 тыс. га – взятых в аренду.