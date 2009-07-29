Продажи вин ТМ «Oreanda» выросли

«Крымский винный дом» (Феодосия, АРК), один из крупнейших производителей алкогольной продукции, в первом полугодии 2009 года увеличил продажи вин ТМ «Оreanda» на 9% – до 3,745 млн. литров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Справка УНИАН. Вина ТМ «Оreanda» изготавливаются на ДП "Крымский винный дом", одном из крупнейших предприятий винодельческой отрасли Украины. Предприятие владеет полным циклом производства вин. Площадь собственных виноградников составляет 1,4 тыс. га.

С 2007 года ДП "Крымский винный дом" входит в крупнейший в СНГ холдинг, который объединяет ЛВЗ "Хортиця", ЗАО "Одесский коньячный завод", ООО "ТД "Мегаполис" (Украина) и ООО "ТД "Мегаполис" (Россия).