Аграрии в І полугодии получили 183 единицы техники

Украинские аграрии в первом полугодии 2009 года получили на условиях финансового лизинга 183 единицы техники на общую сумму 47 млн. 214,64 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте инженерно-технического обеспечения Министерства аграрной политики Украины.

Согласно сообщению, в частности, аграрии получили 89 тракторов, 36 комбайнов, а также 29 единиц техники для обработки почвы, 8 единиц посевной техники и 21 единицу другой техники.

Больше всего сельскохозяйственной техники получили Днепропетровская и Запорожская области – по 18. Аграриям Крыма и Житомирской области не досталось никакой техники на условиях финансового лизинга.

Отметим, обеспечение сельскохозяйственных предприятий техникой и оборудованием отечественного производства за счет средств государственного бюджета на условиях финансового лизинга осуществляется на основании договоров, заключенных между НАК “Украгролизинг” и лизингополучателями. Техника предоставляется в финансовый лизинг при условии внесения авансового платежа, который должен составлять не менее 10% стоимости техники.