Аграрии Винницкой области сократили реализацию скота и птицы

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области в январе-июне 2009 года сократили реализацию скота и птицы в живом весе на 15,7%, или 3,3 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 17,6 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, реализация крупного рогатого скота в живом весе сократилась на 15,2% – до 7,3 тыс. тонн, свиней – на 31,3%, до 3,1 тыс. тонн, птицы – на 6,6%, до 7,2 тыс. тонн.

По данным облстата, за отчетный период цена скота и птицы, которые реализуют сельхозпредприятия области, увеличилась на 1,8%, или 0,169 тыс. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 9,6 тыс. грн. за 1 тонну.

При этом цена крупного рогатого скота, который реализуют сельхозпредприятия области, снизилась на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 8,589 тыс. грн. за 1 тонну, свиней – возросла на 35%, до 14,874 тыс. грн./т, птицы – возросла на 0,1%, до 8,327 тыс. грн./т.