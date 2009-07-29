Кернел Групп: урожай подсолнечника составит 5,5 млн. тонн

Компания «Кернел Групп», один из крупнейших украинских операторов рынка подсолнечного масла и экспортеров зерна, прогнозирует урожай подсолнечника в Украине в 2009 г. в объеме 5,5 млн. тонн.

Об этом говорится в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

«Согласно нашим прогнозам, урожай семян подсолнечника в 2009 г. составит примерно 5,5 млн. тонн. Несмотря на то, что этот показатель на 15% ниже показателя 2008 г., мы предполагаем, что урожай значительно превысит средний за десятилетие - 4,2 млн. тонн», - говорится в сообщении компании.

При этом отмечается, что до окончания сбора урожая его точные объемы сложно прогнозировать.

Урожай рапса, по прогнозам специалистов компании, составит 1,9 млн. тонн. «Мы предполагаем, что в этом году объем урожая снизится по сравнению с прошлогодним с 2,8 млн. тонн до 1,9 млн. тонн», - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что неблагоприятные погодные условия привели к снижению урожайности этой культуры на треть.

Справка УНИАН. Компания «Кернел» - один из крупнейших украинских операторов рынка бутилированного подсолнечного масла и экспортеров подсолнечного масла и зерновых культур.

Это крупнейшая вертикально интегрированная компания, созданная в 1994 году.

В "Кернел" входят Полтавский маслоэкстракционный завод (МЭЗ), Приколотнянский и Волчанский МЭЗы, более 20 элеваторов, торговая компания "Кернел-Трейд", работающая на рынке ценных бумаг компания "Кернел-Капитал", представляющая интересы группы на международных рынках компания Inerco.

Торговые марки компании: "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак домашня", "Чумак золота", "Любонька".