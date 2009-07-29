Индекс производства пищевой промышленности в Крыму составил 91,9%

По итогам первого полугодия 2009 года индекс производства пищевой промышленности Автономной Республики Крым, в сравнении с аналогичным периодом 2008 года, составил 91,9% или на 3 процентных пункта выше показателя за январь-май текущего года (88,9%).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики АРК.

По данным ведомства, за 6 месяцев 2009 года в Крыму в натуральном выражении возросло производство колбасных изделий на 14%, вина виноградного на 6%, крупы на 1,1%, муки на 2%.

Вместе с тем, снижены объемы производства мяса (говядины на 55,4%, свинины на 28,2%, мяса и субпродуктов птицы на 5,6%), молокопродуктов (молока обработанного жидкого на 9,9%, масла сливочного на 34,7%, продуктов кисломолочных на 12,6%, творога свежего на 12,1%), макаронных изделий на 10,2%, комбикормов на 23,7%, хлебобулочных изделий на 9,4%.

Кроме того, сократилось производство коньяка на 31,5%, ликёроводочных изделий на 2,5%, воды минеральной на 49,5% (газированной – на 50%, негазированной – на треть), напитков безалкогольных на 29,7%. Более чем на две трети сократилось производство фруктовых соков, нектаров. В то же время, выпуск прочей газированной воды возрос в 9 раз, воды неподслащенной и неароматизированной - на 40%.