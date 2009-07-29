Эксперт: средняя урожайность зерновых составит 2,4 т/га

Снижение средней урожайности зерновых составит 32% - с 3,5 т/га в 2008 году до 2,4 т/га в 2009 году.

Такой прогноз содержится в комментарии аналитика компании Astrum Investment Management Евгения ОКШИ, переданном УНИАН.

По его мнению, основной причиной снижения является сокращение общего объема внесенных сельскохозяйственными компаниями удобрений. Озвученный Министерством АПК промежуточный результат соответствует ожиданиям общего объема урожая в этом году в 38 млн. тонн, что означает снижение на 28% (в годовом измерении), отметил аналитик.

Е.ОКША прогнозирует, что в 2009 году общее снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции в Украине составит 10%.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Министерства АПК, урожай зерновых в Украине составил 25 млн. тонн (по состоянию на 25 июля т.г.).