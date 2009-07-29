На Черкащине индекс потребительских цен составил 100,7%

Индекс потребительских цен в Черкасской области в июне этого года, по сравнению с маем, составил 100,7%, с начала года – 108,1% (в Украине, соответственно, 101,1% и 108,6%).

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июне этого года уменьшились на 0,1%. Увеличились цены на сахар на 1,1%. На 0,8–2,4% подорожали безалкогольные напитки, хлеб, макаронные изделия, кондитерские изделия из муки, масло, фрукты, картофель, кондитерские изделия из сахара.

На 0,2–3,4% снизились цены на рыбу, разные виды мяса, сыр, масло, яйца, кисломолочную продукцию, молоко, маргарин.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 16,6%.

Повышение цен на транспортные услуги в целом на 2,6% обусловлено подорожанием топлива и масел (на 7,6%), стоимости перевозок железнодорожным пассажирским транспортом (на 6,3%).

На 0,2-0,4% подешевели услуги здравоохранения, образования. Без изменений остались цены на услуги ресторанов и гостиниц. Кроме того, на 0,5–1,5% подорожали разные товары и услуги, в том числе, почты и связи.

В то же время, на 0,2–1% подешевели предметы домашнего потребления, бытовая техника, отдых и культура.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ увеличились на 0,2%.