«Бисквит-Шоколад» увеличила объем реализации

Корпорация «Бисквит-Шоколад», один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции, в первой половине т.г. увеличила объем реализации на 15% против аналогичного периода прошлого года – до почти 300 млн. грн. (без НДС).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что по итогам первого полугодия т.г. корпорация «Бисквит-Шоколад» произвела 27,6 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом 28% всей реализованной продукции компания направила на экспорт, который осуществлялся в 19 стран. Отмечается, что на ряде экспортных направлений наблюдался значительный рост объемов поставок. Так, в 3,4 раза увеличился объем продаж в Монголию, на 38% вырос экспорт в Литву, на 33% - в Германию, на 21% - в Туркмению.

Как сообщила заместитель директора корпорации по экономике Галина БЕДА, в первом полугодии крупнейшие национальные производители, объединенные в ассоциацию «Укркондитерпром», из-за экономического кризиса показали среднее падение натурального производства на уровне 11%.

Как отметила президент корпорации «Бисквит-Шоколад» Алла КОВАЛЕНКО, общее снижение производства мучных кондитерских изделий является результатом не только кризиса в экономике, но и все большего насыщения конкурентной среды.

«На рынке кондитерских изделий постоянно появляются все новые и новые производители - небольшие предприятия, которые делают небольшой ассортимент простых кондитерских изделий. Кроме того, на этот рынок все активнее выходят хлебозаводы, которые компенсируют потери от выпечки социальных сортов хлеба производством сладких изделий. Такие тенденции развиваются уже несколько лет, но в период кризиса, когда внутренний рынок потребления объективно сузился, традиционные производители почувствовали рост конкуренции особенно сильно», - отметила А.КОВАЛЕНКО.

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад» - один из крупнейших в Украине производителей кондитерской продукции. Корпорация основана в 2004 году в составе ЗАО «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика», ООО «Торговый дом «Престиж». В сферу ее управления также входят ОАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ЗАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка» и российская компания ООО «Бисквит-Шоколад», зарегистрированная в городе Валуйки (Белгородской обл.).

Чистый доход корпорации по итогам 2008 года составил почти 590 млн. грн., чистая прибыль – 34,5 млн. грн., объем производства в натуральном выражении - 57,4 тыс. тонн кондитерских изделий. Компания поставляет кондитерские изделия более чем в 20 стран мира, удельный вес экспорта по итогам прошлого года - около 30%.