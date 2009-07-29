Аграрии Харьковщины увеличили реализацию скота и птицы

Объем реализации скота и птицы сельхозпредприятиями Харьковской области в І полугодии текущего года выросли на 1,5% против аналогичного периода в прошлом году до 23 983 тонн.

Об этом УНИАН сообщили в областном управлении статистики.

По данным управления, за отчетный период птицы реализовано 14 тыс. 199 тонн, крупного рогатого скота и свиней - 5295 тонн и 4464 тонн, соответственно.

Средние цены реализации птицы снизились на 1,7%, по сравнению с аналогичным показателем 2008 года, в то же время, в целом цены реализации скота и птицы выросли на 4,5%.