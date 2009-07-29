Правительство упростило условия продажи зерна

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение, которым существенно упростил процедуру продажи сельхозпредприятиями зерна в Аграрный фонд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции.

Она сообщила, что количество документов, необходимых для оформления продажи зерна в АФ, с 16 сокращено до 4-х.

Таким образом, для продажи зерна необходимо будет подать выписку из единого государственного реестра юридических и физических лиц предпринимателей, копию свидетельства о регистрации плательщика НДС, простое и двойное свидетельство о наличии зерна (на складе) – складскую квитанцию, а также свидетельство о качестве зерна от хлебинспекции.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что узнала о сложностях с продажей зерна в Аграрный фонд лишь после общения с аграриями 28 июля в ходе горячей линии, а до этого времени получала, как оказалось, неправдивую информацию о том, что закупка зерна идет активно и успешно.

«Я смогла получить эту информацию об этой мощной бюрократической машине исключительно, когда общалась по телефону с людьми, потому что до этого все доклады, которые мне делали, они касались упрощенных процедур и были абсолютно оптимистически, что у аграриев есть доступ (к АФ – УНИАН). Когда я после звонков аграриев проверила эту ситуацию, она оказалась просто ужасной – чтобы продать сельхозпредприятиям зерно в Аграрный фонд, нужно было оформить 16 документов и собрать более 50 подписей. Я хочу сказать, что никто, в принципе, справиться с этой работой не мог», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.