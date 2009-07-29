Аграрии Харьковщины втрое сократили закупку комбайнов

19:18, 29 июля 2009
Агро
1

В первом полугодии

Сельхозпредприятия Харьковской области в первом полугодии т.г. сократили приобретение зерноуборочных комбайнов, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г, более чем втрое – с 115 до 28.

Об этом сообщил УНИАН начальник управления агропромышленного комплекса Харьковской облгосадминистрации Михаил ЖОРНИК.

По его словам, стоимость купленных в этом году комбайнов составляет лишь 33 млн. грн. против 105,2 млн. грн. в прошлом году. М.ЖОРНИК объяснил это трудностями аграриев из-за финансового кризиса, в частности сложностями получения кредитов и т.п. В результате, в регионе в этом году очень высокая нагрузка уборочных площадей на один комбайн - от 311 до 512 га.

Справка УНИАН. На протяжении последних трех лет сельхозпредприятиями Харьковской области приобретено 562 зерновых комбайнов на общую сумму 463,5 млн. грн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter