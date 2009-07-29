Аграрии Харьковщины втрое сократили закупку комбайнов

Сельхозпредприятия Харьковской области в первом полугодии т.г. сократили приобретение зерноуборочных комбайнов, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г, более чем втрое – с 115 до 28.

Об этом сообщил УНИАН начальник управления агропромышленного комплекса Харьковской облгосадминистрации Михаил ЖОРНИК.

По его словам, стоимость купленных в этом году комбайнов составляет лишь 33 млн. грн. против 105,2 млн. грн. в прошлом году. М.ЖОРНИК объяснил это трудностями аграриев из-за финансового кризиса, в частности сложностями получения кредитов и т.п. В результате, в регионе в этом году очень высокая нагрузка уборочных площадей на один комбайн - от 311 до 512 га.

Справка УНИАН. На протяжении последних трех лет сельхозпредприятиями Харьковской области приобретено 562 зерновых комбайнов на общую сумму 463,5 млн. грн.