Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил хлеборобов Черкасской области с намолотом первого миллиона тонн зерновых 2009 года.

Об этом говорится в телеграмме, направленной председателю Черкасской ОГА Александру ЧЕРЕВКО, сообщает пресс-служба Президента.

«Этот успех достигнут благодаря вашему высокому профессионализму, четкой организации сбора урожая, любви к родной земле. Искренне благодарен вам за то, что достойно продолжаете традиции своих дедов и прадедов, преумножаете хлебопашескую славу Черкасского края», – отметил Президент, обращаясь к черкасчанам.