Вылов рыбы в Украине вырос на 14,5%

В январе–июне 2009 г. предприятиями и физическими лицами - предпринимателями, которые осуществляют рыбохозяйственную деятельность, было выловлено и добыто в целом 96,7 тыс. тонн рыбы и других водных живых ресурсов, что превышает соответствующий показатель прошлого года на 1,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В том числе вылов рыбы в 1-м полугодии увеличился на 14,5% и составил 80,9 тыс. тонн (83,7% общего объема). Объем добычи других водных живых ресурсов уменьшился на 34,8% и составил 15,8 тыс. тонн.

Напомним, в 2008 году рыболовецкие предприятия Украины выловили и добыли 224,2 тыс. тонн рыбы и других водных живых ресурсов, что на 4,9% больше 2007 г. В том числе вылов рыбы составил 200,2 тыс. тонн (89,3% общего объема), что превышает уровень 2007 г. на 0,9%; объем добычи других водных живых ресурсов составил 24 тыс. тонн, что в 1,6 раза больше, чем в 2007 г.