Кабмин намерен с августа начать выделение средств «Украгролизингу»

Кабинет министров Украины намерен с августа начать выделение средств из Стабилизационного фонда НАК «Украгролизинг" для закупки сельскохозяйственной техники для аграрных хозяйств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на совещании, посвященном вопросам обеспечения аграриев сельхозтехникой.

Она подчеркнула, что в Стабилизационном фонде для закупки сельхозтехники предусмотрено 390 млн. грн.

«Начиная с августа, мы можем осуществлять выделение средств через «Украгролизинг», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии в первом полугодии 2009 года получили на условиях финансового лизинга 183 единицы техники на общую сумму 47 млн. 214,64 тыс. грн.

По информации Министерства аграрной политики Украины, аграрии получили 89 тракторов, 36 комбайнов, а также 29 единиц техники для обработки почвы, 8 единиц посевной техники и 21 единицу другой техники.

Обеспечение сельскохозяйственных предприятий техникой и оборудованием отечественного производства за счет средств Государственного бюджета на условиях финансового лизинга осуществляется на основании договоров, заключенных между НАК “Украгролизинг” и лизингополучателями. Техника предоставляется в финансовый лизинг при условии внесения авансового платежа, который должен составлять не менее 10% стоимости техники.

НАК "Украгролизинг" создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия "Украгролизинг", созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.