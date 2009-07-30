АМК и Минагрополитики договорились развивать конкуренцию в АПК

Антимонопольный комитет Украины и Минагрополитики договорились способствовать развитию добросовестной конкуренции в АПК.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее соглашение о партнерстве между АМК и Министерством аграрной политики Украины относительно совместных действий по созданию благоприятной среды для развития добросовестной конкуренции в агропромышленной сфере подписали сегодня первый заместитель министра аграрной политики Юрий ЛУЗАН и и. о. председателя Антимонопольного комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Соглашение предусматривает создание постоянно действующей рабочей группы, которая будет проводить совместные консультации относительно развития аграрных рынков, обмениваться информацией о состоянии товарных рынков и предпринимать меры по реализации конкурентной политики в АПК, выполнения законодательства о защите экономической конкуренции.

В случае необходимости рабочая группа будет разрабатывать документы нормативного характера, а также организовывать совместные мероприятия, целью которых будет подготовка предложений относительно ограничения монополизма, развития предпринимательства и конкуренции, предупреждения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, а также прекращение действий или бездеятельности, которые могут негативно повлиять на конкуренцию в АПК.

По словам Ю.ЛУЗАНА, такая работа «будет способствовать решению болезненных проблем в аграрной отрасли».

Как отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО, Антимонопольный комитет и ранее сотрудничал с Министерством агрополитики, однако, эта работа носила эпизодический характер для решения конкретных проблем, которые появлялись, «а сейчас рабочая группа будет работать в постоянном режиме».