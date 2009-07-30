В Житомирской области импорт молокопродуктов вырос в 180 раз

В Житомирскую область в первом полугодии т.г. импортировано молочных продуктов на 18 млн. долл. - в 180 раз больше аналогичного показателя 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель губернатора Житомирской области Игорь ОРЛОВ сегодня на коллегии Житомирской ОГА по вопросу выполнения программы экономического и социального развития и бюджета области в первом полугодии 2009 года.

" За 6 месяцев года областные молокоперерабатывающие предприятия региона существенно увеличили, в частности, ввоз сухого молока и сливочного масла из Республики Беларусь", - сказал И.ОРЛОВ.

По его словам, импорт молочных продуктов существенно повлиял на формирование отрицательного сальдо внешней торговли области за первое полугодие (- 3,6 млн. долл.)".

Позже на заседании коллегии Житомирской ОГА процессы роста импорта в область молочных продуктов прокомментировал губернатор области Юрий ЗАБЕЛА, расценив их как влияющие негативно на деятельность местных товаропроизводителей.