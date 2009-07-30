Оснований для роста цен на сахар нет

В последнее время в розничной сети продаж Украины наблюдается рост цен на сахар. Об этом заявил и.о. главы Антимонопольного комитета Украины Александр Мельниченко, сообщается на официальном сайте АМКУ.

По его словам, с начала т.г. темпы роста цен на сахар составили почти 1,2 раза.

Проведенный Антимонопольным комитетом анализ состояния рынка сахара позволяет сделать вывод, что экономических оснований для такого роста цен на продукт нет.

"На сегодняшний день переходные запасы сахара способны обеспечить более чем 4-месячное потребление", - подчеркнул А.Мельниченко. Учитывая прогнозируемый объем производства сахара урожая 2009 г., годовая потребность Украины в этом продукте будет обеспечена.

Рост цен на сахар, с большой долей вероятности, объясняется субъективными действиями отдельных участников рынка, в частности оптовых торговцев и розничных реализаторов.

"Нами уже была привлечена к ответственности группа предприятий, вследствие действий которых состоялся резкий рост цен на сахар летом 2005 г. Тогда на нарушителей был наложен штраф в размере свыше 17 млн. грн.", - подчеркнул А.Мельниченко.

Органами Антимонопольного комитета осуществляются исследования деятельности оптовых торговцев сахаром и крупных торговых сетей, через которые осуществляется его розничная реализация.

"Всем территориальным отделениям Комитета даны мной поручения усилить контроль за ситуацией на рынке", - сказал и.о. главы АМКУ.

В связи с этим с целью преодоления негативных явлений на рынке сахара и предотвращения их в будущем руководители Антимонопольного комитета и Министерства аграрной политики Украины заключили соглашение о партнерстве относительно общего урегулирования проблемных вопросов в агропромышленном комплексе.