В Украине к 30 июля намолочено более 26 млн. тонн зерна

В Украине по состоянию на 30 июля 2009 г., согласно оперативным данным, намолочено 26,5 млн. тонн зерна, сообщает АПК-Информ.

Зерновые и зернобобовые культуры к указанной дате были собраны с площади более 9,5 млн. га, или 72% планируемых к уборке. Средняя урожайность зерновых по Украине составляет 27,9 ц/га.

В частности, на указанную дату было намолочено более 16,5 млн. тонн пшеницы с площади 5,4 млн. га, что составляет 79% от плана при средней урожайности 30,6 ц/га.

Согласно оперативным данным, аграрии также собрали 9,1 млн. тонн ячменя с площади более 3,6 млн. га (71% от прогноза), 484 тыс. тонн гороха с 261 тыс. га (91% от прогноза).

Продолжается уборка ржи. Намолочено 257 тыс. тонн зерна при средней урожайности 21,1 ц/га.

Аграрии к 29 июля также собрали более 1,7 млн. тонн рапса с 964 тыс. га при средней урожайности 17,6 ц/га.