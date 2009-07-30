Россия экспортирует рекордный объем подсолнечного масла

Россия в текущем сезоне, благодаря рекордному урожаю семян подсолнечника, смогла существенно увеличить поставки подсолнечного масла на мировой рынок.

Так, по данным ИА АПК-Информ, за 10 месяцев текущего сезона Россия поставила на внешние рынки 686,9 тыс. тонн подсолнечного масла, что в 2,7 раза превышает объем экспорта за аналогичный период 2007/08 МГ.

Основными импортерами российского подсолнечного масла являются Турция, Италия, Казахстан, Испания, Сирия.

Согласно июльскому прогнозу аналитиков нашего агентства, в 2008/09 МГ экспорт подсолнечного масла из РФ составит 750 тыс. тонн, что позволит стране закрепить за собой третье место в рейтинге мировых экспортеров подсолнечного масла.

О перспективах российского рынка семян подсолнечника и продуктов переработки в 2009/10 МГ в рамках восьмой международной конференции "Масложировая промышленность-2009" расскажет руководитель службы аналитики и прогнозирования УК "Солнечные продукты" Сергей Макеев в своем докладе "Тенденции российского рынка семян подсолнечника и продуктов его переработки".

Справка. Холдинг "Солнечные продукты" является лидером масложировой отрасли России. В его состав входят 10 производственных предприятий, на которых производятся майонез, маргарин фасованный и промышленный, наливное и фасованное растительное масло, горчица, хозяйственное и туалетное мыло, техническая продукция. Холдинг производит майонез под торговыми марками "Московский Провансаль", "Оливьез", "Чудесница", маргарин под марками "Жар-печка" и "Россиянка". Продукция компании продается в России и странах СНГ.