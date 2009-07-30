В Житомирской области низкие темпы уборочной

Председатель Житомирской областной государственной администрации Юрий ЗАБЕЛА обеспокоен низкими темпами уборочной в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЗАБЕЛА заявил сегодня на коллегии Житомирской ОГА по вопросу выполнения в области программы экономического и социального развития и бюджета области в первом полугодии 2009 года.

По его словам, в регионе предполагалось провести уборочную за 20 дней, однако оперативные данные хода уборки ранних зерновых свидетельствуют о том, что при сегодняшних темпах уборочная может продлиться до 30-40 дней. "Для того, чтобы вовремя закончить начавшуюся в начале июля уборочную, аграриям региона необходимо убирать ежедневно ни мало ни много - 13 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Только при этом условии мы сможем вовремя собрать выращенный урожай без потерь", - сказал Ю.ЗАБЕЛА.

При этом он уточнил, что ежедневная оперативная отчетность свидетельствует, что аграрии области смогли обеспечить каждый день уборку в среднем только 8-9 тыс. га выращенного урожая "и то в хорошую погоду".

Ю.ЗАБЕЛА отметил, что на сегодня в области урожай собран на площади 92 тыс. га, что составляет только 27% от запланированных площадей. При средней урожайности в 27,2 центнера с га намолочено 245 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность на 0,2% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Ю.ЗАБЕЛА подчеркнул, что "если срочно не принять мер, возникнет угроза потери выращенного урожая", и распорядился ускорить темпы уборки зерновых в ряде отстающих районов области.