В Украине завтра до +29
Местами дожди и грозы
31 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +24...+29 градусов.
В Карпатах без осадков, температура ночью +8...+13 градусов, днем +17...+22 градуса.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +24..+29 градусов.
В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +24...+29 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +23...+28 градусов.
На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +24...+29 градусов.
В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +24...+29 градусов.
30 июля температура воды в Черном и Азовском морях +20...+25 градусов, возле Евпатории +17 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.