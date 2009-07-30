В Украине завтра до +29

Местами дожди и грозы

31 июля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +24...+29 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +8...+13 градусов, днем +17...+22 градуса. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +24..+29 градусов. В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +24...+29 градусов. На востоке Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +23...+28 градусов. На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +24...+29 градусов. В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +16...+21 градус, днем +24...+29 градусов. 30 июля температура воды в Черном и Азовском морях +20...+25 градусов, возле Евпатории +17 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

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