Компания «Шабо» открыла первый в Украине брендленд – «Центр культуры вина Шабо» (с.Шабо, Белгород-Днестровский район, Одесская обл.). Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Посетители брендленда имеют возможность посетить исторические и современные экспозиции скульптурного, архитектурного и ландшафтного искусства, многочисленные дегустации продукции ТМ «Шабо» в древних подвалах.

Сообщается, что брендленд призван выполнять такие задачи, как повышение культуры потребления благородных напитков в Украине и популяризация Украины как винодельческой державы. Директор по маркетинговым коммуникациям «Промышленно-торговой компании Шабо» Татьяна Пономаренко отметила, что открытие брендленда будет способствовать развитию винного туризма в регионе.

Первый заместитель генерального директора «Промышленно-торговой компании Шабо» Юрий ШЕЛЕХОВ считает, что Украина имеет все основания занимать одну строчку с крупными европейскими винодельческими державами, и «Центр культуры вина Шабо» еще раз подтверждает это.

Заместитель генерального директора по маркетингу «Промышленно-торговой компании Шабо» Жанна Никитина сообщила, что компания намерена развивать данное направление, открывая новые объекты брендленда (например, музейный комплекс, посвященный винам народов мира) и привлекать европейских туристов.

Справка УНИАН. ООО «Промышленно-торговая компания Шабо» (Одесская обл.) – вертикально интегрированный винодельческий холдинг с полным циклом производства. Компания производит коньяки, тихие и игристые вина под ТМ «Шабо». В структуре компании имеются собственные первичное и вторичное виноделие, старинные подвалы и хранилища общей площадью около 10 тыс. кв. м., современный цех холодного розлива. Собственная сырьевая база составляет около 1 тыс. га виноградников.

В апреле 2008 года специальная комиссия Совета Европы избрала «Компанию Шабо» своим украинским партнером по международному винному туризму и включила «Центр культуры вина Шабо» в европейские маршруты этнотуризма.