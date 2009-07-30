«Кернел» опровергает обвинения в завышении цен на услуги элеваторов

Компания «Кернел», один из крупнейших украинских операторов рынка подсолнечного масла и экспортеров зерна, опровергает обвинения представителей Харьковской облгосадминистрации в завышении цен на услуги элеваторов. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Напомним, на днях начальник Главного управления агропромышленного развития Харьковской облгосадминистрации Михаил ЖОРНИК заявил, что действия собственников частных хлебоприемных предприятий, расположенных в Харьковской области, похожи на сговор. По его словам, хлебоприемные предприятия установили плату за прием и хранение зерна в 5-7 раз больше, чем государственные, назвав, к примеру, что "на элеваторах группы "Кернел" ежемесячная стоимость хранения зерна составляет 35-40 грн. за тонну».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Кернел», информация о завышенной плате некорректна. «Стоимость хранения на элеваторах компании «Кернел» среднерыночная, в частности в Харьковской области по зерновым культурам она составляет 17,89 грн. за тонну хранения в месяц, в то время как на государственных предприятиях региона в среднем - 14,17 грн. за тонну хранения», - говорится в комментарии пресс-службы.

Справка УНИАН. Компания "Кернел" – одна из крупнейших в Украине агропромышленных компаний, входит в число крупнейших украинских экспортеров подсолнечного масла и зерновых культур. Направления бизнеса: экспорт подсолнечного масла и зерновых культур, продажи бутилированного подсолнечного масла на внутреннем рынке, предоставление услуг по перевалке зерновых грузов в порту г. Ильичевска, сельскохозяйственная деятельность. Активы компании: Полтавский маслоэкстракционный завод, Приколотнянский и Волчанский маслоэкстракционные заводы (Харьковская обл.), зерновой портовый терминал «Трансбалктерминал», 24 элеватора, 85 тыс. га арендованных сельскохозяйственных земель.

В Украине "Кернел" представляют торговая компания "Кернел-Трейд" и компания "Кернел-Капитал", действующая на рынке ценных бумаг, на международных рынках – компания "Инерко".

Торговые марки: «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота».