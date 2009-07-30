«Укррос» намерен переработать 30 тыс. тонн сахара-сырца

ОАО «Сахарный союз «Укррос», один из крупнейших производителей сахара, намерен переработать 30 тыс. тонн сахара-сырца на Пальмирском сахарном заводе (Черкасская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, решение об использовании завода для переработки сахара-сырца советом директоров компании ОАО «Сахарный союз «Укррос» принял с целью оптимизации затрат на производство сахара.

«Пальмирский сахарный завод готов к переработке сахара-сырца. Свекла, запланированная к переработке на Пальмирском заводе, будет переработана на Оржицком заводе, который находится в соседней Полтавской области. Таким образом компания планирует максимально эффективно загрузить производственные мощности этих заводов», – пояснил председатель совета директоров компании Александр ФЕДОРЕНКО.

Напомним, «Укррос» получил квоту на импорт 29,650 тыс. тонн сахара-сырца по пониженной таможенной пошлине в 2%. Ранее Украина приняла обязательство перед ВТО ввести ежегодную квоту – 260 тыс. тонн – на импорт сахара-сырца.

Справка УНИАН. ОАО «Сахарный союз «Укррос» создано в 2007 году. В состав компании входят 7 сахарных заводов и 17 крупных сельскохозяйственных предприятий. В управлении компании находится около 80 тыс. га земли. Доля компании на рынке сахара в 2008 году составила 12,8%.

В 2008 году компания провела частное размещение 19,98% акций и привлекла 201 925 830 грн.