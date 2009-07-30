В Тернопольской области выросла более чем в 3 раза продажа зерновых

В Тернопольской области за 6 месяцев 2009 года объемы реализации зерновых культур увеличились более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 318,391 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

В частности, за отчетный период продано 138,428 тыс. тонн пшеницы, что в 2,9 раза больше, чем за первое полугодие 2008 года, 3,187 тыс. тонн ржи (больше в 13,5 раза), 60,678 тыс. тонн ячменя (больше в 3 раза).

Пшеницу продавали в среднем по 765,4 грн./т, что составляет 67% от цены реализации 2008 года, рожь – по 607,9 грн./т (65,5%), ячмень – по 799,7 грн./т (60,6%).