Международной конференции «Oilseeds & Oils 2009»
Стамбул 12-14 октября
Международной конференции «Oilseeds & Oils 2009» состоится 12-14 октября в Стамбуле (Турция), сообщает АПК-Информ.
Ее спонсором выступила Allseeds GROUP — одна из ведущих мировых компаний-производителей и экспортеров растительного масла.
Участники конференции рассмотрят нынешнее состояние, тенденции и прогнозы мирового рынка подсолнечника, рапса и продуктов их переработки, мирового рынка пальмового масла, обсудят влияние финансового кризиса на состояние отрасли производства масличных и продуктов переработки, юридические аспекты торговли растительными маслами
* * * Allseeds GROUP — одна из ведущих мировых компаний-производителей и экспортеров растительного масла. Группа компаний является третьим в Украине производителем подсолнечного масла. Входит в ТОП 10 крупнейших экспортеров Украины.
Allseeds GROUP является владельцем двух перерабатывающих заводов общей мощностью 565 тыс. тонн/год. Также группе принадлежит 16 хранилищ общей мощностью 600 тыс. тонн.