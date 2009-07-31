Международной конференции «Oilseeds & Oils 2009» состоится 12-14 октября в Стамбуле (Турция), сообщает АПК-Информ.

Ее спонсором выступила Allseeds GROUP — одна из ведущих мировых компаний-производителей и экспортеров растительного масла.

Участники конференции рассмотрят нынешнее состояние, тенденции и прогнозы мирового рынка подсолнечника, рапса и продуктов их переработки, мирового рынка пальмового масла, обсудят влияние финансового кризиса на состояние отрасли производства масличных и продуктов переработки, юридические аспекты торговли растительными маслами

* * * Allseeds GROUP — одна из ведущих мировых компаний-производителей и экспортеров растительного масла. Группа компаний является третьим в Украине производителем подсолнечного масла. Входит в ТОП 10 крупнейших экспортеров Украины.

Allseeds GROUP является владельцем двух перерабатывающих заводов общей мощностью 565 тыс. тонн/год. Также группе принадлежит 16 хранилищ общей мощностью 600 тыс. тонн.