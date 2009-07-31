МинАП предлагает создать единую зерноторговую компанию

Министерство аграрной политики инициирует создание единого государственного игрока на рынке зерна на базе Аграрного фонда, части предприятий ГАК "Хлеб Украины" и Госкомрезерва. Об этом сообщил министр аграрной политики Юрий Мельник, комментируя предложения Аграрной палаты сформировать на основе ГАК "Хлеб Украины" государственного агента по экспорту и импорту зерновых культур.

"Вопрос стоит шире, чтобы единая госкомпания действовала как на внутреннем, так и на внешнем рынках", - сказал министр. По его мнению, в настоящее время мощности государственных компаний в этой сфере используются неэффективно. "Одна госструктура хранит часть зерна на частных элеваторах, тогда как другая отдает свои мощности по хранению зерна частным компаниям", - привел пример Ю.Мельник.

Кроме того, по словам министра, в случае экспорта зерна государственной компанией решается вопрос возмещения НДС. "Мы подготовили проект постановления, он находится на согласовании, но сможем ли мы принять его в этом году - вопрос", - отметил Ю.Мельник.