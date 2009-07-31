Египет проводит очередной тендер на закупку растительных масел

По сообщению агентства Plantureux, государственный оператор продовольственного рынка Египта компания FIHC объявила тендер на закупку растительных масел.

Так, в рамках тендера планируется закупить 15 тыс. тонн соевого и 15 тыс. тонн подсолнечного масла.

Согласно условиям тендера, поставка закупленного объема масел будет осуществляться во второй половине сентября т.г.

Заявки на участие в тендере принимаются до 5 августа.