Египет проводит очередной тендер на закупку растительных масел
12:33, 31 июля 2009Агро
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Соевого и подсолнечного
По сообщению агентства Plantureux, государственный оператор продовольственного рынка Египта компания FIHC объявила тендер на закупку растительных масел.
Так, в рамках тендера планируется закупить 15 тыс. тонн соевого и 15 тыс. тонн подсолнечного масла.
Согласно условиям тендера, поставка закупленного объема масел будет осуществляться во второй половине сентября т.г.
Заявки на участие в тендере принимаются до 5 августа.
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