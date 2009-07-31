Урожай пшеницы в Венгрии собран с 92% площадей

По обновленным данным министерства сельского хозяйства Венгрии, на данный момент уборочная кампания пшеницы завершена на 92% от запланированной площади. При этом средняя урожайность зерновой оценивается в 3,8 т/га, что на 25% ниже показателя прошлого года (5,03 т/га).

Вместе с тем, валовой сбор пшеницы в стране в 2009 г. прогнозируется на уровне 4,1 млн. тонн, что 100 тыс. тонн выше предыдущей оценки, однако на 27% ниже показателя минувшего сезона (5,6 млн. тонн).

Напомним, что осадки прошедшие в июне т.г. в Венгрии препятствовали уборке пшеницы и негативно повлияли на состояние посевов зерновой.