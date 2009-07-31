ГК "Русские масла" начала реструктуризацию кредитов

Акционеры ОАО "Масло Ставрополья" (Ставропольский край, входит в группу компаний "Русские масла") одобрили ряд договоров поручительств и залогов по займам компаний, входящих в ГК "Русские масла".

Как сообщается в материалах АО, в частности, акционерами были одобрены два договора залога основных средств ОАО "Масло Ставрополья" с целью обеспечения займа ООО ТД "Русские масла", предоставленному банком "БНП Париба Восток" в размере $6 млн. на срок до 23 июля 2010 года. По одному из договоров банку передаются в залог основные средства АО стоимостью 10,136 млн. руб., по второму договору в залог передаются основные средства стоимостью 8,187 млн. руб.

Кроме того, акционеры одобрили договор об ипотеке с ЗАО "ЮниКредит Банк", заключенный с целью обеспечения обязательств ТД "Русские масла" перед банком по кредиту в размере 200 млн. руб. Кредит был предоставлен в июне 2007 года для пополнения оборотных средств ТД на срок до 1 декабря 2009 года. Согласно договору об ипотеке, банку в залог передается недвижимое имущество АО "Масло Ставрополья" стоимостью 33,998 млн. руб. Также акционеры одобрили дополнение к договору поручительства по данному кредиту.

Вместе с тем акционерами АО "Масло Ставрополья" были одобрены договоры поручительства с ОАО "Альфа-Банк" и Сбербанком.

Договор с "Альфа-Банком" предполагает обеспечение обязательств ЗАО "Невинномысский маслоэкстракционный завод" (входит в ГК "Русские масла") по договору банка с ЗАО об открытии кредитной линии с лимитом 200 млн. руб. на срок до 30 октября 2009 года.

Договор со Сбербанком предполагает предоставление поручительства по займу ООО "ТК Русские масла" в размере 150 млн. руб. на срок до 7 месяцев с процентной ставкой не более 21% годовых.

Группа компаний "Русские масла" создана в 2005 году.

Группе принадлежат 3 маслоэкстракционных завода в Ставропольском и Краснодарском краях - ОАО "Флорентина", ЗАО "Невинномысский маслоэкстракционый завод" и ОАО "Масло Ставрополья". Мощность производственной базы группы составляет 550 тыс. тонн семян подсолнечника в год, или 630 тонн масла в сутки.