Армения в 1-м полугодии наполовину сократила производство коньяка

Армения за январь-июнь 2009 года сократила производство коньяка, который является одним из ее основных экспортных товаров, на 50,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем - до 3,627 миллиона литров, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальную статистическую службу республики.

По мнению специалистов, производство армянского коньяка сокращается в первую очередь из-за спада потребления в основных странах-импортерах - в России и на Украине. В 2008 году производство коньяка в республике выросло на 13% - до 15,962 миллиона литров, при этом экспорт составил 15,072 миллиона литров.

По данным Национальной статслужбы, за первое полугодие текущего года производство ликероводочной продукции в республике в целом сократилось на 5,9% - до 5406,3 тысячи литров. В то же время, производство вин выросло на 8,9% - до 1482,5 тысячи литров, шампанских вин - на 13,6%, до 70,3 тысячи литров.

Производство пива сократилось на 3,1% - до 4505,3 тысячи литров.