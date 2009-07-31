АФ не заплатил селянам Черкащины за зерно нового урожая

Аграрный фонд Украины до сих пор не рассчитался с черкасскими сельхозпроизводителями за сданное зерно нового урожая.

Как заявил корреспонденту УНИАН глава представительства Государственного комитета Украины по вопросам материального резерва по Черкасской области, депутат Черкасского облсовета Владимир ЛУКЬЯНЕЦ, это означает, что государство отказалось от сдерживания цен на зерно и отдало все на откуп зернотрейдерам, которые стремятся снизить цену максимально.

По словам В. ЛУКЬЯНЦА, сегодня около 80% сельхозпредприятий не имеют достаточного количества оборотных средств для завершения уборочной кампании и начала комплекса осенне-полевых работ. Поэтому сельхозпредприятия вынуждены продавать зернотрейдерам свою продукцию по ценам ниже себестоимости.

Глава Черкасской облгосадминистрации Александр ЧЕРЕВКО сказал, что аграриям не хватает государственной поддержки, чтобы реализовать собранный урожай. По его мнению, все идет к тому, чтобы сбить цену на зерно нового урожая. Но деньги селу необходимы для восстановления и развития производства, для проведения осенне-полевой кампании и для выплат зарплат рабочим. Проблема еще и в том, что значительно увеличилась себестоимость зерна, и, соответственно, уменьшились доходы сельхозпроизводителей. Поэтому им особенно необходима государственная поддержка. Но если в прошлом году государство выделило для поддержки агропромышленного комплекса области 350 млн. грн., то в этом году запланировано выделить 52 млн. грн., а фактически выделено 32 млн. грн.