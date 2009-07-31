РФ и Белоруссия переходят на новые стандарты молочки

Белоруссия с 1 августа сможет поставлять в РФ только молочную продукцию, соответствующую новому российскому техрегламенту; старые санэпидзаключения с этой даты больше не действительны, сообщает РИА Новости. Тем не менее, главный государственный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что проблем с поставками белорусской продукции в Россию не будет.

С 1 августа истекает переходный период для белорусской молочной продукции, запрещенной к поставкам в РФ в начале июня из-за несоответствия российскому техрегламенту. В течение переходного периода Белоруссия могла продолжать поставки в РФ по старым санэпидзаключениям. Из-за несоответствия российскому техрегламенту Роспотребнадзор ограничил ввоз более чем 1,4 тысячи наименований белорусских молочных продуктов.

Урегулировать "молочную проблему" странам удалось 17 июня. Обязательным условием подписанного двумя странами протокола было обязательство привести санэпидзаключения на продукцию в соответствие с российским техрегламентом к 1 августа. Для этого производители и поставщики должны были направить образцы продукции в аккредитованные Роспотребнадзором лаборатории. Как сказал на этой неделе Онищенко в эфире "Эха Москвы", Роспотребнадзор сейчас согласовывает окончательные списки белорусской продукции, которая планируется к поставкам, включая те виды, которые прошли перерегистрацию в соответствии с российским техрегламентом. Во второй половине июля российские и белорусские данные о количестве наименований продукции, прошедшей необходимые согласования, существенно различались. По данным Минсельхоза Белоруссии на 24 июля, предприятия страны получили санитарно-гигиенические разрешения Роспотребнадзора на 500 наименований молочной продукции.

По данным Роспотребнадзора на 17 июля, согласно протоколу о переходном периоде, в ведомство было представлено 526 заявок более чем на 900 наименований продукции, из которых было оформлено 167 санитарно-эпидемиологических заключений. При этом были случаи отклонения заявок на регистрацию продуктов в соответствии с российским техрегламентом. В частности, как сообщал Онищенко 17 июля, в Москве таких случаев было восемь.

После устранения претензий заявки будут подаваться заново. В течение переходного периода главный санитарный врач РФ предъявлял претензии к качеству белорусской продукции, в частности, к творогу компании "Савушкин продукт", большинство проб которого, отобранных Роспотребнадзором, не соответствовали требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям.

Как заявлял министр сельского хозяйства Белоруссии Семен Шапиро, белорусская сторона делает все, чтобы с 1 августа в соответствии с российским техническим регламентом осуществлять поставки в РФ по основным молочным товарным позициям - сыр, масло, молоко.