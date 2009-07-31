Харьковская обл. продала на торгах АФ 900 т пшеницы нового урожая

Сегодня на первых открытых торгах Харьковского регионального отделения Аграрной биржи было продано 900 тонн пшеницы 6 класса по 825 грн./тонна (на условиях EXW), а также 200 тонн гороха по 305 долл./тонна (FOB).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель главы облгосадминистрации Виктор ЗВЕРЕВ.

По его словам, всего на торгах было 37 предложений на закупку сельскохозяйственной продукции на общую сумму 43,7 млн. грн., а также 16 предложений по продаже на сумму 39,2 млн. грн. В торгах приняли участие 16 брокеров с Харьковской, Запорожской, Донецкой и Черниговской областей, руководители сельскохозяйственных предприятий, зернотрейдеры, представители комбикормовых заводов, спиртзаводов, хлебокомбинатов, птицефабрик.

В.ЗВЕРЕВ также отметил, что открытые биржевые торги Харьковского регионального отделения Аграрной биржи планируется проводить каждую пятницу.

Как сообщал УНИАН, агрохозяйства региона в этом году ожидают собрать 2,5 млн. ранних зерновых. При этом облгосадминистрация настаивает, чтобы все собранное в этом году зерно сельхозпредприятия продавали только через Аграрную биржу. Агропредприятия предполагают продать за пределы области не менее 800 тыс. тонн зерна.

Справка УНИАН. В 2008 году средняя цена реализации зерновых сельхозпредприятиями области составляла 567,4 грн./тонна при себестоимости 508 грн.