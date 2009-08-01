«Украгролизинг» могут переподчинить МинАП

НАК «Украгролизинг» могут переподчинить Министерству аграрной политики. Соответствующий проект постановления Кабинета Министров Украины опубликован на сайте Минагрополитики.

Проект постановления предусматривает поддержать предложение Фонда государственного имущества относительно передачи Министерству аграрной политики полномочий по управлению корпоративными правами государства Национальной акционерной компании «Украгролизинг».

Как говорится в пояснительной записке, передача полномочий по управлению НАК «Украгролизинг» позволит Минагрополитики, как главному распорядителю средств Госбюджета, которые направляются на финансирование закупки и поставки сельскохозяйственной техники на условиях финансового лизинга, повысить эффективность управления корпоративными правами государства путем усовершенствования организации структуры компании, «приведения в соответствие видов ее деятельности целям по реализации инженерно-технической политики в агропромышленном комплекс».

Справка УНИАН. НАК "Украгролизинг" создана постановлением Кабинета Министров от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия "Украгролизинг", созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.