Сегодня в Украине тепло

Завтра, 3 августа, на территории Украины ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, лишь днем в западных областях местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет 12-17°, в южной части и на Закарпатье 16-21°; днем 26-32°.

Завтра в Киеве и Киевской области без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 12-17°, днем 26-30°; в Киеве ночью 14-16°, днем 28-30°.