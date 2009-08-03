"Юнимилк" построит молокозавод

Компания "Юнимилк" начала строительство завода по производству молока в Новоалександровской промышленной зоне (Ростовская обл.). Об этом 31 июля сообщили в пресс-службе администрации области.

Как сообщили в пресс-службе, до конца лета проектные материалы компании-инвестора будут проходить экспертизу, после чего "Юнимилк" намерен форсировать работы на площадке.

Запланировано, что комбинат "Юнимилка" сможет перерабатывать от 200 до 600 тонн молока в сутки. Основным рынком сбыта станет Ростовская область, в перспективе - другие регионы РФ.

Ранее сообщалось, что ООО "Масленица" (учредители - холдинг "Юнимилк" и компания "Астон") осенью 2008 г. начнет строительство завода по производству молока в Азовском районе Ростовской области. Предполагалось, что завод будет построен примерно через два года с момента начала строительства.

"Проект "Юнимилка" может двигаться вперед семимильными шагами. Ростовская область со своей стороны выполнила все обязательства, никаких лимитирующих факторов для реализации проекта со стороны области ни год назад, ни сейчас не было и нет. Все зависит от компании, которая движется в удобном для себя графике и действует в соответствии с процедурами", - прокомментировал перенос сроков строительства завода исполнительный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.

В 2005 г. холдинг "Юнимилк" и ООО "Агроиндустриальная корпорация "Астон" учредили ООО "Масленица", которое приступило к реализации проекта по строительству молочного комбината в Азовском районе Ростовской области. Планировалось, что общий объем инвестиций в строительство составит $50 млн. Ввод в эксплуатацию первой очереди комбината изначально планировался на конец 2006 г.