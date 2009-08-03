Несмотря на пессимизм экономистов, дешевая нефть и отток частных инвестиций не привели к ожидаемому кризису мировой отрасли биодизеля. Однако, возможно пока отрасль остается на плаву отчасти ввиду действия эффекта инерции, а также не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что последние 1,5 года цены на сырьевые ресурсы были ниже рекордов 2007/2008, сообщает АПК-Информ.

Очевидно, что цены на масла и масличные оказывает намного более определяющее влияние на тенденции развития отрасли биотоплива, чем макроэкономические факторы. Более детально о ситуации на рынке биодизеля в различных странах мира вы можете узнать в материале "Мировой рынок биодизеля: стагнация или новый рывок?", представленном в номере журнале "АПК-Информ" от 3 августа.

Тема корреляции цен на нефть и растительные масла, а также перспектив взаимного влияния данных commododities и рынка биодизеля станет одной из ключевых на международной конференции "Oilseeds&Oils-2009" (12-14 октября, Стамбул). Кроме докладов ведущих экспертов по данной тематике, будет проведена открытая дискуссия, посвященная вопросу перспектив развития рынка биодизеля и рынков растительных масел.

В преддверие конференции мы еще неоднократно вернемся к теме биотоплива и постараемся представить на страницах журнала мнения ведущих мировых экспертов отрасли.

Более детально о конференции вы можете узнать здесь.