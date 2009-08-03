Украина обеспечит вывоз зерна. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров № 752-р "Об утверждении плана мероприятий по решению проблемных вопросов развития агропромышленного комплекса", сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на журнал Транспорт.

В т.ч. предполагается: проведение дноуглубительных работ в акватории Николаевского МТП, в частности на водных подходах и операционной акватории зерноперегрузочного терминала "Нибулон";

первоочередное предоставление отечественным сельхозпредприятиям услуг по перевалке зерна на Одесском и Николаевском портовых элеваторах;

отмена приказов Минздрава от 20.04.2005 г. № 175 и Минтранссвязи от 13.04.2005 г. № 137 относительно проведения работ по санитарной обработке порожних вагонов и контейнеров, предназначенных для перевозки продовольствия;

создание рабочей группы для проведения с учетом зарубежного опыта анализа обоснованности ж/д тарифов и портовых сборов при перевозке сельхозпродукции;

проведение анализа со стороны АМКУ, Минтранссвязи, Минэкономики и Минагрополитики обоснованности повышения стоимости услуг, которые предоставляются портовыми элеваторами, госорганами ветмедицины и стоимости услуг, тарифов (дополнительных сборов), которые предоставляются Минтранссвязи.