Украина обеспечит вывоз зерна
Распоряжение Кабмина
Украина обеспечит вывоз зерна. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров № 752-р "Об утверждении плана мероприятий по решению проблемных вопросов развития агропромышленного комплекса", сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на журнал Транспорт.
В т.ч. предполагается: проведение дноуглубительных работ в акватории Николаевского МТП, в частности на водных подходах и операционной акватории зерноперегрузочного терминала "Нибулон";
первоочередное предоставление отечественным сельхозпредприятиям услуг по перевалке зерна на Одесском и Николаевском портовых элеваторах;
отмена приказов Минздрава от 20.04.2005 г. № 175 и Минтранссвязи от 13.04.2005 г. № 137 относительно проведения работ по санитарной обработке порожних вагонов и контейнеров, предназначенных для перевозки продовольствия;
создание рабочей группы для проведения с учетом зарубежного опыта анализа обоснованности ж/д тарифов и портовых сборов при перевозке сельхозпродукции;
проведение анализа со стороны АМКУ, Минтранссвязи, Минэкономики и Минагрополитики обоснованности повышения стоимости услуг, которые предоставляются портовыми элеваторами, госорганами ветмедицины и стоимости услуг, тарифов (дополнительных сборов), которые предоставляются Минтранссвязи.