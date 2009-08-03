ТМ «PULSE» стала Официальным спонсором стадиона «Донбасс Арена»

Пятизвездочный стадион «Донбасс Арена» и украинская алкогольная марка «PULSE» (компания «Альтера групп») объявили о начале партнёрства. В соответствие с достигнутыми договорённостями ТМ «PULSE» предоставляет спонсорскую помощь на развитие крупнейшего украинского футбольного проекта в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу «Евро-2012» и получает статус Официального спонсора стадиона «Донбасс Арена». Об этом УНИАН сообщили в компании «Альтера Групп».

Соглашение заключили в июле 2009 года. Как отмечается в релизе, такой статус может получить только компания, которая бы имела позитивный имидж на рынке, а "ТМ «PULSE» полностью соответствует этим требованиям".

Как отметил генеральный директор ТМ «PULSE» Олег Жугин, «Украинский футбол давно стал одной из определяющих составляющих международного имиджа нашего государства. ТМ «PULSE» с удовольствием начинает добрую традицию поддержки проектов, способствующих поднятию имиджа нашего государства. Мы верим, что выступления украинских футбольных клубов на этом стадионе ещё не раз заставят почувствовать гордость за нашу страну».

Коммерческий директор «Донбасс Арена» Дмитрий Кириленко добавил, что «Благодаря сотрудничеству с ТМ «PULSE» мы, в частности, сможем совместно реализовать много новых и интересных проектов, направленных на популяризацию торговой марки и удовлетворение наших клиентов».

Справка о компании «Альтера групп»: ТМ «PULSE» на алкогольном рынке Украины с марта 2007 года. Производится компанией «Альтера Групп» - одним из крупнейших производителей ликеро-водочной продукции в Украине. Компания функционирует с марта 2007 года, и по итогам работы в 2008 году закрепила за собой порядка 5 % алкогольного рынка Украины. В настоящий момент продукция компании производится на мощностях «Артемовского ликеро-водочном завода - плюс». Общий объём активов компании составляет 183,3 млн. грн. Продукция компании отмечена наивысшими наградами международных дегустационных конкурсов «Alco+Soft` 2008», «Вино_Водка 2008», «Лучшая водка 2008»,«Продэкспо 2009», «Alco+Soft` 2009». Веб-страница компании: /

Справка о стадионе «Донбасс Арена»: «Донбасс Арена - первый стадион в Восточной Европе, спроектированный и построенный в соответствии со стандартами УЕФА. Стадион относится к категории «Элит» (пять звезд). Вместимость арены- 50 тысяч мест. Общая стоимость проекта стадиона и парка, который расположится вокруг него, составляет 400 млн. долларов. Начало строительства объекта — 2006 год. Генеральный подрядчик — компания ENKA.

Дизайн Донбасс Арены разработала компания «АрупСпорт». Главная отличительная особенность стадиона - овальная форма, а также полностью остекленный фасад. Кроме футбольных матчей, на стадионе будут проводиться концерты и шоу.

Донбасс Арена — будущий домашний стадион ФК «Шахтер» и культурный центр столицы Донбасса. Кроме того, стадион рассматривается как арена для проведения финалов Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.