В Черкасской области упал оборот розничной торговли

В 1 полугодии 2009 года оборот розничной торговли предприятий Черкасской области уменьшился на 12,4% по сравнении с аналогичным периодом 2008 года и составил 4621,9 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

В структуре оборота розничной торговли на организованные и неформальные рынки приходилось 33,5%. В обороте организованных рынков 12,1% представляла продажа сельскохозяйственной продукции.

Оборот ресторанного хозяйства Черкасской области (с учетом оборота физических лиц-предпринимателей) в 1 полугодии 2009 года против аналогичного периода предыдущего года уменьшился на 10,2% и составил 133,6 млн. грн. Объем розничного товарооборота предприятий, осуществляющих деятельность в розничной торговле и ресторанном хозяйстве, за январь-июнь 2009 г. составил 1953,6 млн. грн., что в сопоставимых ценах на 19,4% меньше объема января-июня 2008 г.