«Лемма» перестраховала Societe Grains de Carthage в Тунисе

Страховая компания «Лемма» приняла в перестрахование огневые риски компании Societe Grains De Carthage, которая специализируется на производстве зерновых культур и экстракции соевого масла в Тунисе.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

По информации СК «Лемма», согласно оригинальному договору общая страховая сумма составляет около 13 млн. долл. Лимит ответственности СК «Лемма» - 10%. Период действия страхового покрытия - один год начиная с 8 апреля 2009 года.

Справка УНИАН. АОЗТ «Страховая компания «Лемма» (Харьков) основано в 1994 году. Уставный фонд компании составляет 550 млн. грн.

По итогам 2008 года СК «Лемма» собрала страховых платежей на сумму 730 млн. 222,7 тыс. грн., осуществила страховые выплаты на сумму 235 млн. 388,2 тыс. грн.

Чистая прибыль компании по итогам 2008 года составила 72 млн. 153 тыс. грн.