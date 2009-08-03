В пищевой промышленности Черкасской области спад

В пищевой промышленности Черкасской области в 1-м полугодии т.г., по сравнению с 1-м полугодием 2008 года, зафиксирован спад производства на 1,3%. В июне против мая текущего года достигнут прирост 9,5%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в Черкасской области, сокращение производства наблюдалось на предприятиях по производству молочных продуктов. По сравнению с январем-июнем 2008 года выпуск маргарина и аналогичных продуктов уменьшился на 64,4%, сыра свежего неферментированного - на 46,3%, продуктов кисломолочных - на 37,1%, спрэдов и смесей жировых - на 28,2%, масла сливочного жирностью до 85% - на 10%.

Более чем вдвое уменьшилось производство безалкогольных напитков, рыбы соленой, кроме селедки, рыбы копченой, включая филе, говядины и телятины мороженных; на 49,1% сократилось производство селедок соленых, на 48,5% - колбасных изделий, на 26,1% - овощей консервированных натуральных, на 12,3% - мясных полуфабрикатов, на 6,7% - хлебобулочных изделий, на 4,1% - муки, на 3,1% -круп.

В перерабатывающей промышленности Черкасской области объемы произведенной продукции в 1-м полугодии 2009 года сократились на 29,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июне 2009 г. против мая объемы промышленного производства в Черкасской области возросли на 3,1%; в январе-июне против аналогичного периода 2008 г. - сократились на 24,5%.